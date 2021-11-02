ABD, Moderna aşısının kullanımı, 12-17 yaş aralığı için ertelendi

Muhtemel yan etkilerinin araştırılması için 12-17 yaşlarındaki gençlere Moderna aşısının uygulanması, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından bir süreliğine ertelendi.

ABD’de koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna tarafından ergenlere yönelik üretilen koronavirüs aşısı, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından "muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için" bir süreliğine ertelendi.

Morden yetkilileri tarafından, FDA'nın, koronavirüs aşısının, 12-17 yaşlarındaki gençlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını, aşı yaptıranlarda oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için ertelediği, incelemenin en yakın Ocak 2022'ye kadar sürebileceği bildirildi.

DAHA FAZLA ZAMANA İHTİYAÇ DUYULDUĞU BELİRTİLDİ

Karar, Japonya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin, Moderna aşısının 18-30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit riskini artırdığına dair endişelerini dile getirmesinin ardından geldi.

FDA, aşı firmasına yaptığı bildirimde, aşıdan sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı riskine ilişkin ortaya çıkan uluslararası verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

6-11 YAŞ İÇİN AŞI İZNİ İSTEMEYİ ERTELEDİ

ABD'de, Johnson&Johnson ile takviye dozları için yaptığı başvurusu 21 Ekim'de onaylanan Moderna, pazar günü yaptığı açıklamada ise FDA'dan 6 ila 11 yaşlarındaki çocuklar için aşı izni istemeyi erteleyeceği bilgisini paylaşmıştı.