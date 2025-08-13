ABD, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak tanımlanması üzerinde çalışıyor

ABD'den Suriye konusunda yeni hamle...

ABD merkezli WABC radyosunda yayımlanan "Sid and Friends" programına telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Rubio, sunucu Sid Rosenberg'in güncel jeopolitik konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"FARKLI KOLLARI VAR"

Rosenberg'in Müslüman Kardeşler ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR), terör örgütü olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna Rubio, "Bunların hepsi üzerinde çalışılıyor ve açıkçası Müslüman Kardeşlerin farklı kolları var, bu yüzden her birini tanımlamak gerekecek." şeklinde yanıt verdi.

Rubio, inceleme, belgeleme ve neyin ne olduğunun gerekçelendirilmesi gerektiğini belirtti.

"BELKİ DE TERÖRİSTLERİN KENDİLERİ"

Tüm bu süreçlerin hala devam ettiğini bildiren Rubio, "Grupları ne olarak tanımlayacağımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz: terörist destekçileri, belki de teröristlerin kendileri, her neyse.

Bunu uzun zamandır yapmadık, bu yüzden daha çok telafi etmemiz gereken şey var. Ve özellikle Müslüman Kardeşler olmak üzere, ciddi endişe yaratan birkaç isimden bahsettiniz." dedi.