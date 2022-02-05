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    ABD, nükleer programa yönelik bazı yaptırımlara muafiyet getireceğini açıkladı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getiren kararı imzaladığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 03:50
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 04:27
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    ABD, nükleer programa yönelik bazı yaptırımlara muafiyet getireceğini açıkladı

    ABD Dışişleri Bakanlığı kararla ilgili kongreye yazı gönderdi.

    İRAN'IN NÜKLEER FAALİYETLERİNİ KISITLAMAK AMAÇLANDI

    Yazıda, “Muafiyet, nükleer anlaşmaya tam dönüş müzakerelerini kolaylaştırmak ve İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesine zemin hazırlamak için tasarlandı" ifadesi kullanıldı.

    Bu kararın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ve ABD'nin nükleer güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

    Kararın ayrıca İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamak için tasarlandığı da belirtildi.

    Böylece Biden yönetimi, Trump yönetiminin muafiyeti kaldırma kararını da bozmuş oldu.

    ABD, nükleer programa yönelik bazı yaptırımlara muafiyet getireceğini açıkladı #1


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