ABD Orta Doğu'ya 900 asker gönderecek ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "daha geniş bir çatışmayı caydırma” ve “ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek” amacıyla Orta Doğu’ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.

İHA

İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik sivil hedefleri gözetmeden başlattığı saldırılarda 20 gün geride kaldı.

Tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almasının ardından ABD’nin başta Irak ve Suriye’de yer alanlar olmak üzere Orta Doğu’daki üslerine yönelik saldırıların artması üzerine ABD Savunma Bakanlığı bir adım daha attı.

Orta Doğu'ya 900 asker gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "daha geniş bir çatışmayı caydırma” ve “ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek” amacıyla Orta Doğu’ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini bildirdi.

Askerlerin nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermeyen Ryder, "İsrail'e gitmeyeceklerini doğrulayabilirim" dedi.

Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılar

Ryder, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)