ABD, Ortadoğu'ya ek hava savunma sistemleri gönderecek Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin Orta Doğu'ya Terminal Yüksek İrtifa Saha Savunma (THAAD) sistemi ve ek Patriot hava savunma füze sistemi taburları göndereceğine dair açıklama yaptı.

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Hamas ve İsrail arasında yükselen tansiyon, Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtı.

İsrail, sivil yerleşim yerleri gözetmeksizin bomba yağdırmaya devam ediyor.



Bölgede durum böyleyken, ABD'den İsrail'e yardımlar da devam ediyor.

ABD yardım olarak İsrail'e iki uçak gemisi ile destek gemileri ve yaklaşık 2.000 deniz piyadesi dahil olmak üzere önemli miktarda deniz gücü gönderdi.

Bölgesel gerilimler yükselirken, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi.

ABD'den Ortadoğu'ya ek hava savunma sistemi

Yapılan açıklamada, ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ile yeni Patriot bataryaları konuşlandırılacağı duyuruldu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “ABD Savunma Bakanı Austin konuşlandırılacak birliklere hazır olmaları talimatını verdi. Hangi üsse ne kadar asker gönderi̇leceği̇ne dair detay paylaşılmadı.” denildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise açıklamasında, "Başkan (Joe) Biden ile İran ve onun Orta Doğu Bölgesi'ndeki vekil güçlerinin son dönemdeki gerilimi tırmandırmaları hakkında ayrıntılı görüşmelerin ardından, bugün Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki duruşunu daha da güçlendirmek için bir dizi ek adım yönlendirdim." dedi.

Austin açıklamasının devamında, "Bu adımlar bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendirecek, bölgedeki ABD kuvvetlerinin korumasını artıracak ve İsrail'in savunmasına yardımcı olacak" diye ekledi.

Geçen hafta Amerika'nın Irak'taki üssüne 5 günde 4 saldırı olmuştu.