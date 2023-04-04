ABD, Pasifik'e asker konuşlandırmaya karar verdi Çin’i caydırmak isteyen ABD, dört üsse asker konuşlandırmaya karar verdi. Filipinler ile Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik için iş birliği yapılacak.

AA & Ensonhaber

Pasifik, ABD ile Çin arasında zaman zaman gerilimlerin yaşandığı bölge olarak biliniyor.

Hem ABD hem de Çin, birbirlerine karşı cephelerini genişletmek istiyor.

Bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinler'de birçok üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD'den Filipinler hamlesi

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.

Amerikan askerleri konuşlandırılacak

Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetler dahil iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Çin'i caydırma çabaları

ABD, daha önce Filipinler'in savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.

Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.