ABD: PKK ve Haşdi Şabi, Sincar'dan tamamen çekilmeli

Washington'ın Erbil'deki temsilcisi, Sincar Anlaşması'yla ilgili konuştu. Palladino, PKK ve Haşdi Şabi'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, ülkesinin Irak'taki askeri varlığı ve Sincar Anlaşması'na ilişkin konuştu.

Erbil'de basın toplantısı düzenleyen Palladino, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını doğruladı, PKK ve Haşdi Şabi'nin söz konusu bölgeden çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'DEN PKK VE HAŞDİ ŞABİ'YE ÇAĞRI

Palladino, "Sincar Anlaşması'nın uygulanabilmesi için PKK ve PMF'yi (Haşdi Şabi) Sincar'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki durumu izlerken insanların ABD'nin Irak'taki ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) varlığı konusunda endişeli olduklarını gördüğünü belirten Palladino, birçok kişinin ABD'nin Irak ve IKBY'de kalıp kalmayacağını sorduğunu dile getirdi.

"IRAK'TAN ÇEKİLMİYORUZ"

"ABD, Kürdistan bölgesi de dahil olmak üzere Irak'ta kalıyor." diyen Palladino, Irak'taki durumun Afganistan'dan farklı olduğunu kaydetti.

Palladino, yıl sonunda sadece ABD'nin ülkedeki muharip güçlerinin rolünün biteceğine dikkati çekerek, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin henüz tamamlanmadığına ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kaldıklarına işaret etti.



Robert Palladino

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Sincar Anlaşması'nın Sincar'daki durumu çözmenin halen en iyi yolu olduğuna inandıklarını söyleyen Palladino, ABD'nin güvenlik ve yönetim gibi önemli konularda hayal kırıklığına uğradığını ve halen gidilecek uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

"PKK DURUMU İSTİKRARSIZ HALE GETİRİYOR"

Palladino, Sincar'daki İran bağlantılı milislerin Irak hükümetinin talimatlarına uymayı reddettiğinin altını çizerek, "Bölgede bulunan ve PMF (Haşdi Şabi) ile iş birliği yapan PKK, durumu daha da değişken ve istikrarsız hale getiriyor." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması Bağdat ve Erbil yönetimleri tarafından 9 Ekim 2020'de imzalanmıştı.