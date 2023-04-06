ABD polisi, 17 yaşındaki genci öldürdü ABD polisi, çalıntı bir aracın direksiyonundaki 17 yaşındaki gence arka koltuktan kurşun yağdırdı. Gencin ölümü üzerine Adalet Bakanlığı, soruşturma başlattı.

İHA

ABD polisi, yine bir siyahiyi acımadan katletti…

Başkent Washington'da polis, Dalaneo Martin’i çalıntı araçta uyurken yakaladı.

Martin, kendisini gözaltına almak isteyen polise karşı direnerek aracı sürmeye başladı.

Arka koltuktan kurşun yağdırdı

Aracın hareket etmesiyle bir polis araçtan yola düştü, diğer polis ise arka koltukta şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

Polis, birkaç kez uyarı yaptıktan sonra Martin’in arkasından 4-5 el ateş etti.

Vücut kamerası her şeyi kaydetti

Martin’i araçtan indiren polisler, kalp masajı yapsa da 17 yaşındaki genç, oracıkta hayatını kaybetti.

Tüm bu anlar polisin vücut kamerası görüntülerine yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

ABD Adalet Bakanlığı, 18 Mart’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın son derece üzücü olduğu belirtilerek, “Birinin hayatını kaybetmesi her zaman trajik bir olaydır. Ancak bir çocuk söz konusu olduğunda bu çok daha acı verici.” ifadeleri kullanıldı.