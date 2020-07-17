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    ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti

    George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesinin ardından Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde polis, engelli bir siyahiye şiddet uyguladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 16:43
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    ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti

    ABD'li siyahi Geroge Floyd'un ırkçılığa maruz kalarak polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine tüm dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler hızla yayıldı.

    ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, ırkçılık karşıtı protestocular, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki göstermeye devam ediyor.

    ENGELLİ SİYAHİYE POLİS ŞİDDETİ

    Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı bir protestoda ise, engelli siyahi protestocunun polis tarafından darbedildiği görüldü.

    ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti - VİDEO

    ŞİDDET ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

    Elindeki cop ile engelli protestocuya saldıran polis, protestocuyu önce yere atıyor, ardından şiddet uygulamaya devam ediyor. Yerde sürüklenen protestocuya onlarca polis aynı anda saldırıyor. İki polisin kollarından tutarak sıkıştırdığı engelli protestocu zor anlar yaşıyor.

    ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti #1

    ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti #2

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