ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti

ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti

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George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesinin ardından Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde polis, engelli bir siyahiye şiddet uyguladı.

ABD'li siyahi Geroge Floyd'un ırkçılığa maruz kalarak polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine tüm dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler hızla yayıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, ırkçılık karşıtı protestocular, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki göstermeye devam ediyor.

ENGELLİ SİYAHİYE POLİS ŞİDDETİ

Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı bir protestoda ise, engelli siyahi protestocunun polis tarafından darbedildiği görüldü.

ABD polisi bu kez engelli siyahiyi darbetti - VİDEO



ŞİDDET ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Elindeki cop ile engelli protestocuya saldıran polis, protestocuyu önce yere atıyor, ardından şiddet uygulamaya devam ediyor. Yerde sürüklenen protestocuya onlarca polis aynı anda saldırıyor. İki polisin kollarından tutarak sıkıştırdığı engelli protestocu zor anlar yaşıyor.