ABD polisi, havalı tabancayla soygun yapan çocuğu öldürdü Havalı tabancayla soygun yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan 14 yaşındaki siyahi çocuk, yere düşürüldükten sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Havalı tabancayı ateşli bir silah sandığı için çocuğu vurduğunu söyleyen polis, idari izne çıkarıldı.

İHA

ABD polisi, yine gözünü kırpmadan bir cana kıydı…

Colorado eyaletine bağlı Aurora kentinde bir mağazada soygun yapıldığı ihbarı alan polisler, olay yerine gitti.

Bu sırada mağazadan çıkan 14 yaşındaki siyahi şüpheli, polisleri görünce kaçmaya başladı.

Üzerine atladı

Polislerden James Snapp, kısa süreli kovalamacanın ardından çocuğu yakaladı, yere düşürerek üzerine atladı.

Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde yerdeki çocuğun, “Dur, lütfen, beni yakaladın” dediği duyuldu.

Kısa süre sonra bölgeye gelen diğer polis Roch Gruszeczka'nın ise “Silah, silah, bırak şu silahı. Seni vuracağım.” diyerek uyardığı görüldü.

Karnından vurdu

Saniyeler sonra bir el silah sesi geldi.

Çocuğun acı içinde bağırdığı anlar kameraya yansırken, durum hemen sağlık görevlilerine bildirildi.

Ambulans gelene kadar da polislerden biri, çocuğa kalp masajı yapmaya başladı.

Polis Gruszeczka’nın, “Benimle kal dostum, uyanık kal.” ifadeleri de dikkat çekti.

Çocuk öldü, polis izne çıkarıldı

1 Haziran günü yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Adı “Jor'Dell Richardson” olarak açıklanan çocuğun ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Çocuğa ateş eden polis Gruszeczka ise ücretli idari izne çıkarıldı.

'Havalı tabancayı ateşli silah sandı'

Aurora Polis Departmanı Şefi Art Acevedo, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, polisin çocuğun elindeki havalı tabancayı “9 mm ateşli silah” zannettiğini söylediğini belirtti.

Acevedo, polislerin çocuğun havalı tabanca mı yoksa gerçek ateşli bir silah mı taşıdığını o anda anlamalarının imkansız olduğunu belirterek, iki silahın yan yana koyulan bir fotoğrafını gösterdi.

Acevedo, “Biri bunu sana doğrultsa nasıl tepki verirdin?” ifadelerini kullandı.

"Bu bir oyuncak değil"

“Bu bir oyuncak değil, aslında bu bir silah." diyen Acevedo, havalı tabancanın ciddi yaralanmalara neden olabileceğini vurguladı.

Acevedo, “Bu soruşturma bizi nereye götürürse götürsün, nerede bitirirsek bitirelim, bu bir trajedi. Çünkü genç bir adam hayatını kaybetti. Hala toplanacak birçok kanıt var.” diye konuştu.

Çocuğun havalı tabancayı polislere doğrultup doğrultmadığı ya da elini silaha götürüp götürmediği henüz bilinmiyor.