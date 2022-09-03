Otomobil çalan şüpheli şahsı havadan takip ederek köşeye sıkıştıran polis ekipleri, yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için göle atladı.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da, 24 Ağustos'ta çalınan yaşanan otomobil hırsızlığı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Atlanta Polis Departmanı Havacılık Birimi tarafından havadan takip edilen otomobil, 25 Ağustos'ta bulundu.

İHA’nın haberine göre; polisler tarafından takip edildiğini anlayan şüpheli sürücü, aracı terk ederek ormana kaçmaya başladı.

Yüzerek kaçmaya çalıştı

Polisleri atlatmaya çalışan şahıs daha sonra Tatum Gölü'ne atladı ve yüzerek kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polisler de şüphelinin peşinden göle atladı. Gölde süren kovalamacanın ardından şahıs yakalandı.

“Polislerin kaçan bir şüphelinin ardından yüzdüğünü sık sık görmüyoruz”

Atlanta Polis Departmanı (APD) tarafından yapılan açıklamada, "Polislerin kaçan bir şüphelinin ardından yüzdüğünü sık sık görmüyoruz, ancak APD memurları söz konusu olduğunda, kötü adamlar su ile kaçışının onları kurtarmayacağının farkında." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, şüphelinin 21 yaşındaki Jetarvius Q. olduğu ve daha önce de hırsızlık, ehliyetsiz ve dikkatsiz araç sürme gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

ABD polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için göle atladı VİDEO

