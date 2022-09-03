Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
365.004
-0.74%
BTXN Coin
4.87
7.03%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    ABD polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için göle atladı

    Otomobil çalan şüpheli şahsı havadan takip ederek köşeye sıkıştıran polis ekipleri, yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için göle atladı.
    • 03.09.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için göle atladı

    ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da, 24 Ağustos'ta çalınan yaşanan otomobil hırsızlığı polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Atlanta Polis Departmanı Havacılık Birimi tarafından havadan takip edilen otomobil, 25 Ağustos'ta bulundu.

    İHA’nın haberine göre; polisler tarafından takip edildiğini anlayan şüpheli sürücü, aracı terk ederek ormana kaçmaya başladı.

    Yüzerek kaçmaya çalıştı

    Polisleri atlatmaya çalışan şahıs daha sonra Tatum Gölü'ne atladı ve yüzerek kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polisler de şüphelinin peşinden göle atladı. Gölde süren kovalamacanın ardından şahıs yakalandı.

    ABD polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için göle atladı #1

    “Polislerin kaçan bir şüphelinin ardından yüzdüğünü sık sık görmüyoruz”

    Atlanta Polis Departmanı (APD) tarafından yapılan açıklamada, "Polislerin kaçan bir şüphelinin ardından yüzdüğünü sık sık görmüyoruz, ancak APD memurları söz konusu olduğunda, kötü adamlar su ile kaçışının onları kurtarmayacağının farkında." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan, şüphelinin 21 yaşındaki Jetarvius Q. olduğu ve daha önce de hırsızlık, ehliyetsiz ve dikkatsiz araç sürme gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

    ABD polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için göle atladı VİDEO

    ABD polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için göle atladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kahvehanedeki silahlı kavga can aldı
    3. Sayfa

    Kahvehanedeki silahlı kavga can aldı

    Gümüşhane'de tepkilere aldırmadı, kick boksta başarıdan başarıya koştu
    3. Sayfa

    Gümüşhane'de tepkilere aldırmadı, kick boksta başarıdan başarıya koştu

    Görüş Bildir