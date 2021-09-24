Siyahi adam, Missouri'de gözaltına alınmak istendiği sırada köpekli saldırıya uğradı.

ABD'de siyahiler, polisin şiddetine maruz kalmaya devam ediyor.

Missouri eyaletinde, iddiaya göre polisleri tehdit eden siyahi adam gözaltına alınmak istendi.

SİYAHİ ADAMA KÖPEKLİ SALDIRI

Polislerden biri, gözaltı işlemi için köpeği bilerek siyahi adama saldırttı. Köpeğin defalarca adamı ısırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Eyalete bağlı St. Louis County Savcısı Wesley Bell, görüntülerin farkında olduğunu ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma yapacağını söyledi.

ABD POLİSİNİN MÜDAHALESİ KAMERADA

Köpeğin saldırısıyla karşı karşıya kalan siyahi adam, sonrasında polisler tarafından kelepçelendi.

Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken, polisten yaraların boyutu hakkında ayrıntılı açıklama yapılmadı.

ABD polisi, köpeğini siyahi adama saldırttı ViDEO