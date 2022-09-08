Petrol
89.08
1.23%
Euro
18.1763
-0.35%
Dolar
18.2421
0.15%
Altın
1.001
-0.56%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
352.250
1.30%
BTXN Coin
4.95
2.48%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    ABD polisi, öğrenciye zor kullandı

    Teksas'ta öğrencisinden telefonunu alamayan öğretmen, polisleri okula çağırdı. Öğrenci, polislere de telefonunu vermeyince, sırasıyla birlikte sürüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD polisi, öğrenciye zor kullandı

    Her geçen gün farklı bir dehşetle gündeme gelen Amerikan polisi, sert müdahalelerine devam ediyor.

    Sivillere yönelik tutumuyla farklı kesimlerden tepki toplayan ABD polisi, yeni bir olayıyla yine sosyal medyada çok konuşuldu.

    Teksas'ta bulunan bir okulda yaşanan olayda, öğretmen telefonunu istediği öğrencisine laf dinletemedi.

    Öğrenci, telefonunu vermemek adına ısrarcı oldu.

    Polis, öğrenciyi yerden sürükledi

    Öğretmen, durum karşısında polis ekiplerini okula çağırdı. Öğrenci, polis ekiplerine de telefonunu vermeyince olanlar oldu.

    Polis memuru, öğrenciyi oturduğu sırasıyla beraber yerden yere vurdu.

    ABD polisi, öğrenciye zor kullandı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya'da eşini defalarca bıçaklayan cani koca tutuklandı
    3. Sayfa

    Sakarya'da eşini defalarca bıçaklayan cani koca tutuklandı

    Sanayi grubundan yeni ihracat rekoru
    Ekonomi

    Sanayi grubundan yeni ihracat rekoru

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir