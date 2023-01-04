New York'ta ihbar üzerine adrese giden polis, bina girişindeki elinde palalarla bekleyen siyahi şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

ABD sık sık polis şiddeti ile gündeme geliyor.

Özellikle polislerin siyahi Amerikalılara yönelik muameleri büyük tepki çekiyor.

George Floyd cinayetinin ardından siyahilere yönelik her polis şiddeti medyada geniş yer buluyor.

Son olay New York'un Brooklyn bölgesinde yaşandı.

ABD polisi palalı siyahi şüpheliyi vurdu VİDEO

Palalı şüpheliyi kapı önünde buldu

New York'ta polis memuru, pala ve bıçakla iki kişiyi yaralayan saldırgana ilişkin alınan ihbar üzerine olay yerine gitti.

Munoz isimli polis, palalı şüphelinin evin girişinde oturduğunu fark edince şüpheliye ne yaptığını sordu.

Polisin üzerine yürüdü

Soru üzerine şüpheli, elindeki pala ve bıçakla ayağa kalktı, kollarını havaya kaldırdırarak polisin üzerine yürüdü.

Şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi

Uyarılarını dikkate almayan şüpheliye, polis 2 el ateş etti.

Yaralanan şüpheli hastanede tadavi altına alınırken, görüntüler polis departmanı tarafından paylaşıldı.