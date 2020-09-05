ABD polisi silahsız göstericileri döverek gözaltına aldı

Ülke çapında devam eden protestolarda dün gece Portland’da yaşanan şiddet dolu sahneler, ABD polisinin insan haklarını hükümet desteğiyle çiğnediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

Başta siyahiler olmak üzere şüphelilerin polis tarafından dövülerek, kurşunlanarak ve poşetle boğularak öldürülmesi gibi tahammül edilmesi zor olaylarla çalkalanan ülkede protestolcular, seslerini yükselterek adalet arayışında bulunuyor.

PROTESTOCULAR POLİS ŞİDDETİNE DİRENİYOR

Oregon eyaletine bağlı Portland’da meydana gelen gösterilerin 99’uncu gecesi, yine vahşi manzaralara sahne oldu. Hükümetin uyguladığı ayrımcı politikaya ve polis şiddetine karşı sokaklara dökülen binlerce kişi, yoğun müdahaleyle karşılandı.

POLİS SİVİLLERİ YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Polisin biber gazı ve silahlarla dağıtmaya çalıştığı kalabalığın direnç göstermesinin ardından yine şiddetli arbedeler yaşandı.

Trump hükümetinden aldığı destekle orantısız güç kullanmaktan çekinmeyen ABD polisi, gözaltına aldığı protestocuları döverek yerlerde sürükledi.

POLİS TÜM TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMIYOR

Gözaltına alınan göstericiler yumruklanarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Polis kuvvetlerinin denetimsiz ve sınırsız yetkiyle silahsız sivillere yaşattığı bu görüntüler, ülkede devam eden yoğun gösterilerin uzun bir süre daha dinmeyeceğini kanıtlar nitelikte oldu.

TRUMP'TAN POLİSLERE "SINIRSIZ YETKİ"

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçlerini sevk etmişti. Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

ABD'de protestoculara sert polis müdahalesi VİDEO