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    ABD polisinden kadına yumruklu saldırı

    ABD polisinden kadına yumruklu saldırı

    Polisin gözaltı girişimine karşı çıktığı iddia edilen genç kadın, yumruklu saldırının hedefi oldu. Güvenlik görevlisinin sert müdahalesi sırasında kamera kayıttaydı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:16
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    Amerikan polisinin uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi.

    Daha önce şüphelileri aşırı güç kullanarak gözaltına almaya çalıştığı görüntülerle gündem olan ABD'li güvenlik güçleri, bu kez bir kadına yaptığı müdahaleyle konuşuluyor.

    Amerikan polisinden sert müdahale

    New York Şehir Polis Departmanı polisleri, cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışıyordu.

    İddiaya göre, o sırada bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösterdiği sırada neye uğradığını şaşırdı.

    ABD polisinden kadına yumruklu saldırı ViDEO

    Yumruk attığı kadını yere düşürdü

    Polislerden biri, kadını şüphelinin bulunduğu noktadan uzaklaştırmak için şiddete başvurdu.

    Söz konusu polis, kendine karşı koyan kadını önce itikledi, ardından attığı yumrukla yere düşürdü.

    ABD polisinden kadına yumruklu saldırı #1

    "Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok"

    Polisin kadına yumruklu saldırısına, etrafta toplananlar büyük tepki gösterdi. CBS'in haberine göre, saldırıya uğrayan kadın, 19 yaşındaki Tamani Crum.

    Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok." dedi.

    ABD polisinden kadına yumruklu saldırı #2

    ABD polisinden kadına yumruklu saldırı #3


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