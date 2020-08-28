ABD polisinden protestoculara sert müdahale

Washington’da, siyahilere yönelik orantısız polis gücünü protesto etmek için toplanan göstericilere biber gazıyla karşılık veren polisler, onlarca kişiyi de tutukladı.

ABD’de polis şiddeti bitmek bilmiyor.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılığa ve polis şiddetine karşı ayaklanan milyonlar, aylardır adalet arayışıyla ABD sokaklarını adeta gösteri alanına çevirmeye devam ediyor.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE PROTESTO

Son olarak Wisconsin’de polisin arkasından ateş ederek felçli bıraktığı siyahi vatandaş Jacob Blake’le beraber yeniden alevlenen gösterilere, dün akşam saatlerinde Washington’da Beyaz Saray yakınlarında bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yapacağı başkanlığa kabul konuşması öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaylığını ve polis kuvvetlerine verdiği desteği protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, adalet çağrısında bulundu.

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE GELDİ

Barışçıl başlayan gösteriler, Beyaz Saray’a olan yakınlığı nedeniyle dağıtılmak istenirken, endişe verici görüntüler yaşandı. Göstericileri dağıtmak isteyen ABD polisi, birçok eylemciyle fiziksel çatışmaya girerken, yoğun bir biber gazı müdahalesinde de bulundu.

Sıkılan biber gazı nedeniyle göstericilerin nefes almakta yaşadığı sıkıntılarsa kameralara yakalandı.

ABD polisinin, tüm tepkilere rağmen silahsız sivillere uyguladığı orantısız kuvvetse, bir kez daha eleştiri oklarının hedefine oturdu.

ABD'de protestoculara sert polis müdahalesi VİDEO