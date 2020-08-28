Dolar
7.3434
-0.1862%
Euro
8.7194
0.2103%
Altın
1944.11
0.7519%
Borsa
1108.93
0%
G. Altın
458.852
0.6517%
Bitcoin
83927.04
0.6346%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    ABD polisinden protestoculara sert müdahale

    ABD polisinden protestoculara sert müdahale

    Washington’da, siyahilere yönelik orantısız polis gücünü protesto etmek için toplanan göstericilere biber gazıyla karşılık veren polisler, onlarca kişiyi de tutukladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 09:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD polisinden protestoculara sert müdahale

    ABD’de polis şiddeti bitmek bilmiyor.

    George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılığa ve polis şiddetine karşı ayaklanan milyonlar, aylardır adalet arayışıyla ABD sokaklarını adeta gösteri alanına çevirmeye devam ediyor.

    BEYAZ SARAY ÖNÜNDE PROTESTO

    Son olarak Wisconsin’de polisin arkasından ateş ederek felçli bıraktığı siyahi vatandaş Jacob Blake’le beraber yeniden alevlenen gösterilere, dün akşam saatlerinde Washington’da Beyaz Saray yakınlarında bir yenisi daha eklendi.

    ABD polisinden protestoculara sert müdahale #1

    Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yapacağı başkanlığa kabul konuşması öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaylığını ve polis kuvvetlerine verdiği desteği protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, adalet çağrısında bulundu.

    ABD polisinden protestoculara sert müdahale #2

    GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE GELDİ

    Barışçıl başlayan gösteriler, Beyaz Saray’a olan yakınlığı nedeniyle dağıtılmak istenirken, endişe verici görüntüler yaşandı. Göstericileri dağıtmak isteyen ABD polisi, birçok eylemciyle fiziksel çatışmaya girerken, yoğun bir biber gazı müdahalesinde de bulundu.

    ABD polisinden protestoculara sert müdahale #3

    Sıkılan biber gazı nedeniyle göstericilerin nefes almakta yaşadığı sıkıntılarsa kameralara yakalandı.

    ABD polisinin, tüm tepkilere rağmen silahsız sivillere uyguladığı orantısız kuvvetse, bir kez daha eleştiri oklarının hedefine oturdu.

    ABD polisinden protestoculara sert müdahale #4

    ABD polisinden protestoculara sert müdahale #5

    ABD'de protestoculara sert polis müdahalesi VİDEO

    Görüş Bildir