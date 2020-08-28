ABD polisinin barışçıl protestolarda yaptığı tutuklamalar tepki çekti

ABD polisinin barışçıl protestolarda yaptığı tutuklamalar tepki çekti

Wisconsin’de yapılan yürüyüşler sırasında "toplum düzenini bozdukları" iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan göstericilere, kalabalık sahip çıktı.

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor.

BLAKE'İ VURAN POLİSİN ADI AÇIKLANDI

Kentin birçok yerinde, polis şiddetine yönelik tahammülsüzlüğün artması, geçtiğimiz günlerde yine bir olaya sahne oldu.

Blake’i vuran polisin isminin savcılık tarafından açıklanmasının ardından kentin birçok noktasında protestocular, ellerinde pankartlarla adalet arayışı için sokaklara döküldü.

POLİSTEN TEPKİ ÇEKEN GÖZALTI

Sloganlar atarak polisin yargılanmasını talep eden kalabalık gruba müdahale eden polis kuvvetleri, gösterilerini barışçıl bir biçimde gerçekleştiren eylemcileri gözaltına almaya başladı.

ABD polisinin tepki çeken bu tutumuna sessiz kalmayan göstericiler, tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

EYLEMCİLERİ SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

Tutukladığı göstericilerden birkaçını, polis merkezine sevk etmek için bekleyen polislere tepki çığ gibi büyüdü. Gözaltına alınanların başında bekleyen polislere “Onları serbest bırakın ve gidin!” çağrısında bulunan kalabalıklar, polislere sosyal baskı uyguladı.