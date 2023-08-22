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Trafikte gençlerin araçlarıyla tehlikeli hareketler yapması sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil.

Dünyanın her yerinde benzer olaylar meydana geliyor.

ABD'de de genç bir sürücü akan trafiğin ortasında yapmaya başladı.

Polisin geldiğini gören sürücü kaçmaya çalışırken kalabalığın arasına daldı.

Çarpıp durdurdu, sürücüyü camdan çekti

Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirirken kamyoneti kovalamaya başladı.

Arkadan çarparak durduran polis, silahını doğrulttuğu sürücüyü camdan çekip dışarı çıkardı.

Polisin, sürücüyü kaputun üzerinde yatırıp etkisiz hale getirdiği anlar ve öncesi çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.