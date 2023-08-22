ABD polisinin driftçi gence müdahalesi ABD'de trafik içinde drift yaparken sürücüsünün kalabalığın üzerine sürdüğü kamyoneti kovalayan polisin müdahalesi ve olay anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

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ensonhaber.com

Trafikte gençlerin araçlarıyla tehlikeli hareketler yapması sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil.

Dünyanın her yerinde benzer olaylar meydana geliyor.

ABD'de de genç bir sürücü akan trafiğin ortasında drift yapmaya başladı.

Polisin geldiğini gören sürücü kaçmaya çalışırken kalabalığın arasına daldı.

Çarpıp durdurdu, sürücüyü camdan çekti

Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirirken polis kamyoneti kovalamaya başladı.

Arkadan çarparak durduran polis, silahını doğrulttuğu sürücüyü camdan çekip dışarı çıkardı.

Polisin, sürücüyü kaputun üzerinde yatırıp etkisiz hale getirdiği anlar ve öncesi çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.