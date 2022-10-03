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    ABD: Putin'in nükleer silah kullanması imkansız değil

    Savunma Bakanı Austin, Rus liderin üzerinde kontrol mekanizması olmadığını söyledi. Amerikalı Bakan, nükleer saldırı ihtimaline değindi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:31
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    ABD: Putin'in nükleer silah kullanması imkansız değil

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülke topraklarını savunmak için her türlü araca başvurabileceklerini söylemesi, Batı'da alarma neden oldu.

    Batı'da, Rus ordusunun Ukrayna savaşında nükleer silaha başvurabileceği endişesi hakim.

    "Putin'in üzerinde kontrol yok"

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Putin'in nükleer silah kullanabileceğini önermeye devam etmesini bekliyor.

    Austin, CNN'e verdiği demeçte, "Putin'in üzerinde herhangi bir kontrol yok." ifadesini kullandı.

    Austin: Ukrayna'yı işgal etme kararı gibi başka bir karar verebilir

    "Tıpkı sorumsuzca Ukrayna'yı işgal etme kararını verdiği gibi, başka bir karar da verebilir." diyen Austin, "Ama şu anda onun böyle bir karar verdiğine inanmamı sağlayacak hiçbir şey görmüyorum." şeklinde konuştu.

    Amerikalı Bakan, Putin'in nükleer silah kullanmasının "imkansız olmadığını" vurguladı.

    ABD: Putin in nükleer silah kullanması imkansız değil #1

    "Putin'in açıklaması sorumsuzca"

    Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın ilhak kararlarına "çok sert" bir yanıt verme sözünde bulundu. Zelensky, "Bütün topraklarımızı özgürleştirmeliyiz." dedi.

    Rus liderin nükleer silah iddiasının yasa dışı olduğunu dile getiren Austin, "Sorumsuz bir açıklama. Nükleer savaş tehditleri, büyük ülkelerin liderlerinden duymayı bekleyeceğimiz bir şey değil." diye ekledi.

    ABD: Putin in nükleer silah kullanması imkansız değil #2


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