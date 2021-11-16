ABD: S-400 alan Hindistan'a henüz yaptırım muafiyeti yok

ABD'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı CAATSA yaptırımlarına açık olan Hindistan'a henüz muafiyet vermediği belirtildi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini alması sonrası, ABD tarafından CAATSA yaptırımlarına maruz kaldı.

Ancak aynı ABD, Asya-Pasifik hattında ortka ve müttefik olarak gördüğü Hindistan'ın S-400 füzelerini almasına rağmen, halen herhangi bir yaptırıma gitmiş değil.

"ORTAKLARIMIZA ÇAĞRIMIZ: RUSYA İLE ALIŞVERİŞTEN VAZGEÇİN"

AA muhabirinin, Hindistan'ın S-400 alımı ve CAATSA yaptırımlarına yönelik sorularına yanıt veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri yetkilisi, "Tüm ortak ve müttefiklerimize ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları tetikleyecek Rusya'yla alışverişten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİNDİSTAN'A HERHANGİ BİR MUAFİYET VERMEDİK"

Hindistan'ın S-400 teslimatına ilişkin detaylara girmeyeceğini belirten yetkili, "Hindistan'ın Rusya ile silah alışverişi konusunda potansiyel bir muafiyet için herhangi bir karar almadık. CAATSA kapsayıcı veya ülke özelinde muafiyet koşullarını içermiyor." ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN, ABD İÇİN BÜYÜK SAVUNMA ORTAĞI

Yetkili ayrıca, ABD ile Hindistan'ın savunma işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve Hindistan'ın ABD için "Büyük Savunma Ortağı" konumunda olduğunu belirtti.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR

ABD Kongresinden 2017'de geçerek yasalaşan CAATSA, Rusya ve Rus savunma şirketleri ile savunma anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını ön görüyor.

Yasada Başkan'ın çeşitli ağırlıklardaki 12 yaptırımdan en az beşini uygulama şartı bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Türkiye'nin S-400 alımından dolayı bu yasa kapsamında yaptırımlar getirmişti.

2 Kasım'da ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, ABD Senatosuna, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) üyesi ülkeleri Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA kapsamından muaf tutulması için yasa tasarısı sunmuştu.

Hindistan'ın Çin'e karşı ABD'nin önemli bir ortağı olduğu gerekçesi ile sunulan "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı yasalaştıktan QUAD ülkelerini 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngörüyor.