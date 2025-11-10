ABD, Şam'a Sezar yaptırımlarını durdurdu

- ABD, Suriye'ye uygulanan Sezar Yasası yaptırımlarını durdurduğunu duyurdu.
- Bu karar son dakika haberi olarak açıklandı.
- Ayrıntılar henüz belirtilmedi.
Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Oval Ofis'te bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
SEZAR YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI
Görüşmenin devam ettiği dakikalarda ABD Hazine Bakanlığı'ndan tarihi bir açıklama geldi.
Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alındığı duyuruldu.
RUSYA VE İRAN MUAF TUTULDU
Duyuruya göre İran ve Rusya'yı ilgilendiren belirli işlemler haricindeki yaptırımlar durduruldu.
SEZAR YAPTIRIMLARI
Sezar Yaptırımları, Suriye rejiminin sivillere yönelik insan hakları ihlallerini hedef alarak ABD tarafından uygulanan yaptırımlardır.
2014 yılında, Suriye’deki iç savaş sırasında sivillere işkence ve şiddet uygulanmasını belgeleyen "Sezar" isimli bir fotoğrafçıya atfen adlandırılmıştır.
Bu yaptırımlar, Suriye hükümetiyle iş yapan kişi ve kuruluşların ABD finansal sistemine erişimini kısıtlar.
Amaç, rejimi sivillere yönelik şiddeti durdurmaya ve siyasi çözümü teşvik etmeye zorlamaktır.