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    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan'daki tahliyelerle ilgili açıklama

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Afganistan'daki tahliyelerle ilgili "31 Ağustos'a kadar tamamlanmasına yönelik planda henüz bir değişiklik yok" denildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.08.2021 - 18:20
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 18:33
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    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan'daki tahliyelerle ilgili açıklama

    ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin Amerikalıların tahliyesi için 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'da kalmaya devam edebileceğini söylemişti.

    Taliban ise Batılı güçlerin ülkeden ayrılması için söz konusu tarihin uzatılmayacağını belirtmişti.

    TALİBAN 'TAHLİYELER 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANSIN" DEDİ

    Taliban'dan yapılan son açıklamada, "Tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz. Sürenin uzatılması konusunda anlaşmaya varmadık." denildi.

    PENTAGON: TAHLİYELERİN 31 AĞUSTOS'A KADAR TAMAMLANMASINA YÖNELİK PLANDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), tahliyelerle ilgili yeni bir açıklama geldi.

    Pentagon'dan yapılan açıklamada "Tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasına yönelik planda henüz bir değişiklik yok. Tüm ABD'lileri ay sonuna kadar çıkaracağımıza inanıyoruz" denildi.

    ABD Savunma Bakanlığı ndan Afganistan daki tahliyelerle ilgili açıklama #1

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