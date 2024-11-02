ABD seçim yarışında hangi ünlü kimi destekliyor

Haber Merkezi

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in başkanlık yarışında so düzlüğe girildi.

Adayların vaadleri ve seçim kampanyaları kadar destekçileri de bu yarışta önem çıkıyor.

Onlarca ünlü ve sektörde sözü geçen patronlar bu yarışta kimi desteklediklerini açıkladı.

ÜNLÜLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Büyük kitleleri etkileyen ve sözünü geçirebilen ünlüler, hayranların da oylarını yönlendirebilme konusunda joker pozisyonda bulunuyor.

Bunun en büyük örneği ise, 2008 yılında gerçekleşen ABD seçimleri oldu.

1 MİLYON OY KAZANDIRAN DESTEK

O dönem yaptığı programlarla büyük bir kitle tarafından takip edilen sunucu Oprah Winfrey, Demokratların adayı Barack Obama'ya desteğini açıklamış ve Obama'ya 1 milyondan fazla ekstra oy kazandırmıştı.

Oprah Winfrey gibi takipçileri üzerinde otorite sahibi olan birçok ünlü, 2024 seçimlerinde destekledikleri ismi açıkladı.



KAMALA'YI DESTEKLEYEN ÜNLÜLER

Basketbol efsanesi LeBron James, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı.

LEBRON JAMES

LeBron James, "Çocuklarımı, ailemi ve onların nasıl büyüyeceğini düşündüğümde seçimim netleşiyor. Kamala Harris'e oy verin!" dedi.

JENNİFER LOPEZ

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Trump destekçisi bir komedyenin "çöp" gafını hatırlatarak, Cumhuriyetçilerin Latin kökenlilere saygı duymadığını belirterek Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı.

BEYONCE

Dev kitlesiyle bilinen şarkıcı Beyonce, "Amerika için yeni bir şarkı söyleme zamanı" diyerek Harris'e destek verdiğini açıkladı.

İkili birlikte bir mitinge dahi katıldı.

CARDİ B

Aşk hayatı ve kavgalarıyla konuşulan rapçi Cardi B., Donald Trump'ın kadın haklarını önemsemediğini söyleyerek Harris'e destek verdiğini açıkladı.

JENNİFER ANİSTON

Friends dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston, Demokrat çizgisinden şaşmayarak Harris'e destek verdi.

YENİLMEZER HARRİS DEDİ

'Yenilmezler' (Avengers) serisi oyuncuları Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira ve Paul Bettany ortak bir video yayınıyla Denokrat olduklarını ilan etti.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Uzun yıllar Cumhuriyetçi parti üyesi olarak California valiliği yapan oyuncu Arnold Schwarzenegger, tarafını bu seçimde değiştirdiğini açıklayarak Kamala Harris'e oy istedi.

TAYLOR SWİFT

Hayran kitlesiyle İngiltere ekonomisini dahi etkilemeyi başaran şarkıcı Taylor Swift, bu seçimde Harris'e destek verdiğini açıkladı.

50 CENT

Ünlü rapçi 50 Cent, Harris'in mitingine katılarak onu desteklediğini açıkladı.

Ünlü rapçi, Trump'ın 3 milyon dolar teklif ettiğini ama reddettiğini duyurdu.

BİRÇOK ÜNLÜ HARRİS'İN YANINDA

Jessica Alba, Bad Bunny, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg gibi ekranlardan tanıdığımız pek çok isim, Harris'in yakında yer aldığını açıkladı.



TRUMP'I DESTEKLEYEN İSİMLER

Kamala Harris kadar, Donald Trump'da dünyaca ünlü isimlerin desteğini kazandı.

ELON MUSK

Milyarder Elon Musk, Trump'ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

MEL GİBSON

Ünlü oyuncu Mel Gibson, en büyük Trump destekçileri arasında yer alıyor.

HULK LOGAN

Eski profesyonel güreşçi ve oyuncu Hulk Hogan, Rutin gömleğini yırtma hareketini yaparak Trump'a olan desteğini açıkladı.

JON VOİGHT

Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin babası Voight, seçim yarışında Trump'ı destekliyor.

AMBER ROSE VE AZELİA BANKS

Dünyaca ünlü bu iki kadın müzisyende başkanlığı en iyi yapacak kişinin Donald Trump olduğunu söyleyerek desteklerini açıkladılar.

MİKE TYSON

Efsanevi boksör Mike Tyson da Donald Trump destekçileri arasında yer alıyor.

KANYE WEST

Ünlü rapçi Kanye West'te fanatik Donald Trump destekçileri arasında yer alıyor.