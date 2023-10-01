ABD Senatosu 45 günlük kısa vadeli bütçe tasarısını onayladı ABD'de hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan 45 günlük kısa vadeli bütçe tasarısı ABD Senatosu'nda yapılan oylama ile kabul edildi.

İHA

ABD Temsilciler Meclisi'nin hükümetin kapanmasını önlemek üzere hazırlanan 45 günlük kısa vadeli bütçe tasarısını kabul etmesinin ardından, tasarı 50 eyaletin her birinden eşit olarak seçilen 2 senatörden oluşan 100 üyeli ABD Senatosu'nda oylamaya sunuldu.

Tasarı kabul edildi

Senato, federal hükümetin 12.01'de kapanmasına yaklaşık 3 saat kala tasarıyı 88'e 9 oy çokluğuyla kabul etti.

Demokrat senatörlerin tamamının destek oyu kullandığı seçimde, 9 Cumhuriyetçi senatör ise karşı oy kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması beklenen tasarı, hükümetin 45 gün boyunca açık kalmasına olanak tanıyacak.

Gözler Senato oylamasındaydı

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin meclis gündemine getirdiği ve federal hükümete ekim sonuna kadar geçici finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ikinci oylamada 335’e 91 oyla kabul edilmişti.

Yeni mali yılda federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümetin kapanabileceği gündeme gelirken, gözler ABD Senatosu'nda yapılacak oylamaya çevrilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)