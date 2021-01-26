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    ABD Senatosu, Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilen Antony Blinken'ı onayladı

    ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 20:30
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 20:58
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    ABD Senatosu, Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilen Antony Blinken'ı onayladı

    ABD Senatosunda yapılan oylamada, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken onay aldı.

    Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi.

    BLİNKEN, RESMEN DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

    Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan dördüncü isim Blinken oldu.

    ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü de kabine üyesi olarak sayılıyor.

    ABD Senatosu, Dışişleri Bakanlığı na aday gösterilen Antony Blinken ı onayladı #1

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