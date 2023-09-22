ABD Senatosu'nda yolsuzluk skandalı! Türkiye karşıtı senatöre dava açıldı Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışına engel olmasıyla hem ABD'de hem de Türkiye'de tanınan Demokrat Senatör Robert Menendez hakkında yolsuzluk davası başlatıldı.

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Türkiye ABD ilişkilerinde ABD senatörleri büyük rol oynuyor.

Çoğu zaman ilişkilerin gerilmesine neden olan senatörler, birçok kez Türkiye aleyhine kararlar verilmesine neden oluyor.

Onlardan biri de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Robert Menendez...

Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına engel olması ile hem Türkiye hem de ABD kamuoyunda kendinden sıkça söz ettiriyor.

Yolsuzluk ve rüşvet davası

Türkiye düşmanı senatör, ABD'de yolsuzluğa karıştı.

Senatör hakkında yolsuzluk sözleşmesi başlatıldı. ABD medyası gelişmeyi son dakika olarak geçti.

Federal soruşturma kapsamında evinde yapılan aramalarda 400 bin dolarlık külçe altın ve Ermeni asıllı eşi Nadin Arslanyan üzerine kayıtlı binlerce dolarlık lüks araç, dolaplarda ve kıyafet aralarına gizlenmiş tomar tomar para ele geçirildi.

Bulunan kanıtların ardından soruşturma davaya dönüştü.

Bu kapsamda jürüye giden dosya incelemesi ve tanıkların dinlenmesi süreçleri işletilecek.

Ermeni asıllı eşi ve geçmişi

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, 2020 yılında Ermeni asıllı Arslanyan ile evlenmişti.

Arslanyan'ın bu evlilikten önce ev taksitini ödeyemediği ve bu nedenle hacizlik olduğu ortaya çıkmıştı.

Hacizlik olan bir ABD vatandaşının, kısa süre içinde binlerce dolarlık altına sahip olması ABD basınında konuya ilişkin en çok tartışılan ayrıntılardan biri olarak dikkat çekiyor.

Zengin arkadaşını soruşturmadan kurtardı

Diğer yandan Menendez'in ise senatör olarak seçilmesinden hemen sonra, seçim bölgesi olan New Jersey eyaletinden zengin bir iş insanının vergi kaçırmaktan soruşturmaya tabi tutulduğu, senatörün de bu olaya dahil olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, hatırı sayılır zengin arkadaşını soruşturmadan kurtarmak isteyen Menendez, senatör unvanını kullanarak ABD Adalet Bakanlığı'nı arayarak birçok isimle görüşme yaptı ve soruşturmayı sonlandırdı.