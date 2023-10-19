ABD Senatosu'ndan İsrail'e firesiz destek

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İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik sivil hedefleri gözetmeden başlattığı operasyonda 12 gün geride kaldı.
Tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor.
ABD Senatosu'ndan İsrail'e tam destek
Hamas'ın saldırısından saatler sonra gemilerini gönderen ABD, senatosundan da İsrail'e tam desteğini duyurdu.
ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, İsrail'i destekleme kararı, 97 kabul oyu ile (0 ret) kabul edildi.
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