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    ABD, Sergey Lavrov'un vize başvurusunu bekletiyor

    Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia, başvuruların sonuçlandırılmamasına tepki gösterdi. ABD'den açıklama yapılırken, Guterres devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 12:29
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    ABD, Sergey Lavrov'un vize başvurusunu bekletiyor

    Moskova ile Washington arasında vize krizi yaşanıyor.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'de (BM) dünya liderlerinin yıllık toplantısına katılmak üzere bu ay New York'a gitmeyi planlıyordu.

    Ancak 20 Eylül'de başlayacak program için Lavrov'un ziyareti, ABD'nin vize konusundaki tavrına takıldı.

    ABD'den 56 vize talebine yanıt yok

    Rusya, Lavrov ve heyetine izin vermek için ABD'den 56 vize talebinde bulundu, ancak şimdiye kadar geri dönüş alamadı.

    Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta, bunun "endişe verici" olduğunu, çünkü Washington'un son birkaç aydır diğer BM etkinlikleri için bir dizi Rus delegeye "giriş vizesi vermeyi sürekli olarak reddettiğini" söyledi.

    Washington: Yorum yapmıyoruz

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak yükümlülüklerini ciddiye aldığını belirterek, vize kayıtlarının ABD yasalarına göre gizli olduğunu ve bu nedenle münferit durumlar hakkında yorum yapamayacağını anlattı.

    1947 tarihli BM anlaşması uyarınca ABD, genellikle yabancı diplomatların söz konusu kuruluşa erişimine izin vermek zorunda.

    ABD, Sergey Lavrov un vize başvurusunu bekletiyor #1

    Vizelere verilebilecek ret gerekçeleri

    Ancak Washington yönetimi, "güvenlik, terörizm ve dış politika" nedenleriyle vizeleri reddedebileceğini söylüyor.

    Öte yandan ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler, Moskova'nın şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana koptu.

    "Rusya için her yıl yüzlerce vize işliyoruz"

    Reuters'ın haberine göre, aynı sözcü, "BM etkinliklerine katılan Rusya Federasyonu delegeleri için her yıl yüzlerce vize işliyoruz. Bu, Rusya'nın vize işleme kapasitemizi ciddi şekilde sınırlayan yersiz eylemleri nedeniyle özellikle önemlidir." dedi.

    Guterres devreye girdi

    BM Sözcüsü Eri Kaneko, Guterres ve diğer üst düzey BM yetkililerinin vizeler konusunda ABD ve Rusya ile yakın temas halinde olduklarını açıkladı.


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