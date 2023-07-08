ABD son kimyasal silahları da imha ettiğini açıkladı ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, ABD'nin beyan ettiği son nükleer silah stokunu da yok ettiğini belirtti.

AA ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, yaptığı yazılı açıklamada Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini belirtti. Sürecin sonuna gelindi Söz konusu silahların ABD'nin beyan ettiği son silahlar olduğunu ifade eden McConnell, Soğuk Savaş'ın sonunda 30 bin tona ulaşan ABD'nin nükleer silah stokunu yok etme sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.