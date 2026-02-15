ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'den Suriye'deki DEAŞ hedeflerine bir saldırı daha...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi.

10 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

DEAŞ'A AİT İLETİŞİM VE LOJİSTİK NOKTALAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan ‘Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)’ kapsamında düzenlendiği vurgulandı.

50'DEN FAZLA DEAŞ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ile Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı anımsatıldı.

Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu bildirildi.