ABD, Suriye'de PKK/YPG'ye tank eğitimi verdi Amerikan askerleri, Suriye'nin doğusundaki teröristleri tank kullanmaları konusunda eğitti.

AA

ABD ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim vermeyi sürdürüyor.

Örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerde yer alan Amerikan güçleri, teröristlere silahlı eğitimlerine bir yenisini ekledi.

Eğitim, dün Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası yakınlarında gerçekleşti.

ABD askerlerinden teröristlere tank eğitimi

Eğitimlerin hangi ülkeye ait tanklar üzerinde verildiği ise öğrenilemedi. Onlarca PKK/YPG'li terörist, tank eğitiminin dışında ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı hakkında ABD askerlerinden eğitim gördü.

Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu.

PKK/YPG'ye dikkat çeken askeri destek

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun başını çeken ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

Silahlı eğitimler ilk değil

Teröristlere yönelik ABD'nin bu eğitimi ilk değil. Yine Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verilmişti.

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitilmişti.