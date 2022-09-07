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    ABD, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi

    Terör örgütünün işgal altında tuttuğu yerlerde bulunan ABD güçleri, teröristlere eğitim desteğini sürdürüyor.
    • 07.09.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:32
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    ABD, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi

    Teröristler, ABD askerlerinden eğitim almaya devam ediyor.

    Eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah sağlayan ABD, şimdi de örgütün mensuplarını eğitiyor.

    Amerikan askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi.

    Teröristler, Türkiye sınırına yakın bölgede eğitildi

    Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 teröristin eğitildiği ortaya çıktı.

    Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında bilgilendirildi.

    Eğitim alanında keşif uçuşu

    AA'nın haberine göre, ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

    Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

    2015'ten beri devam ediyor

    ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

    ABD, Suriye de YPG/PKK lı teröristlere silahlı eğitim verdi #1


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