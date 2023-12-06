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ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye askeri satışa hazırlanıyor

ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye askeri satışa hazırlanıyor Pentagon, Suudi Arabistan'a 583 milyon dolarlık satış yapmak için kolları sıvadı. BAE'ye yapılacak tedarikin tutarı, 85 milyon dolar olarak açıklandı.