ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye askeri satışa hazırlanıyor

ABD yönetimi, iki Körfez ülkesine askeri destek sağlama kararı aldı.
Başkan Joe Biden yönetimi, Körfez'de "Husilerle gerilim" nedeniyle Suudi Arabistan'a 583 milyon dolarlık silah satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın RE-3A Taktik Hava Gözetleme Sistemi Uçak Modernizasyonu ve ilgili ekipmanı içerdiğini söyledi.
Suudi Arabistan, 1980'li yıllarda Boeing'den aldığı TASS uçağının modernizasyonu için ekipman satın almak istiyordu.
Krallık, diğer ekipmanların yanı sıra 7 GPS/INS güvenlik sistemi, iletişim donanımı ve sinyal istihbaratına yönelik sistemler talep ediyordu.
Pentagon'dan Suudi Arabistan'a satış açıklaması
Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıklamasında satışla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
Bu satış, Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekteki bölgesel tehditlere karşı gözetleme yeteneğini geliştirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir.
BAE'ye radar sistemi tedariki
Biden yönetimi, Suudi Arabistan'a satışın yanı sıra, 18 AN/TPQ-50 radar sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 85 milyon dolarlık satışını onayladığını açıkladı.
Her iki satış kararı da Kongre'ye bildirildi. Kongre'nin nihai onayı vermesi gerekiyor.
Washington yönetimi, BAE'ye satışın, kritik altyapı ve yüksek değerli sivil varlıkların yanı sıra askeri tesisleri insansız hava araçlarının yanı sıra roket ve topçu saldırılarından koruyacağını belirtti.
ABD: Kilit ortağımız
Pentagon, "BAE, Orta Doğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için ABD'nin kilit ortağıdır." dedi.
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