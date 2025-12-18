ABD, Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'in Tayvan ve diğer Pasifik ülkelerine yönelik baskıları korkuya yol açarken bölgeyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

ABD, Tayvan'a yüklü bir silah paketi satışı yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını ABD Başkanı Donald Trump, Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.

FÜZE, TOP VE İHALAR İLE 10 MİLYARLIK PAKET

Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.

Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.​​​​​​​