Vladimir Zelensky: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'nın hakkıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündemde dondurulan Rus varlıklarına ne olacağı var.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi oturumuna katılımının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda AB üyesi ülkelerin liderlerinin zirvede Ukrayna’nın finansal ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çözüm arayışına değinen Zelensky, söz konusu olanın sadece finansal ihtiyaçların karşılanması değil, Ukrayna’nın savaşma kapasitesi olduğunu söyledi.

Zelensky, "Ukrayna için çok önemli, yüksek riskler var. Bu yüzden bugün konuşma ve Ukrayna tarafından önemli mesajları iletme fırsatım olduğu için memnunum. Bu görüşmemizin bir kısmıydı. Görüşmemizin diğer kısmı ise ABD’li ortaklarımızla diplomatik görüşmeler hakkındaydı" ifadelerini kullandı.

"ABD DAHA FAZLA BASKI YAPMALI"

ABD’nin Rusya üzerinde baskı oluşturacak adımlar atmasının çok arzuladığı bir şey olduğunu da ifade eden Zelensky, "Bence Putin bu savaşı durdurmak istemiyor. Ama ABD daha fazla baskı yaparsa durdurabilir.

Başkan Trump bunu yapabilir. Ben böyle düşünüyorum" dedi.

"BU PARA, UKRAYNA'NIN HAKKIDIR"

Belçika Başbakanı De Wever’in tazminat kredisi teklifinin hukuka aykırı olduğu yönündeki açıklamalarına yorumu sorulan Zelensky, "Bana göre bu kesinlikle adildir" diye konuştu.

Zelensky, "Bu para Ukrayna’nın hakkıdır. Çünkü Rusya bizi yok ediyor ve bu varlıkları, onların saldırılarına karşı kullanmak kesinlikler adildir. Çoğun uzman ve yorumcu, bunun ‘temiz’ bir karar olduğunu söylüyor" dedi.

"RUSYA'NIN SINIRINIZDA OLMASI KADAR KORKUTUCU DEĞİL"

Zelensky şu ifadeleri kullandı:

Rusya’nın mahkemelerde atacağı bazı adımlardan korkulabilir. Ama dürüst olmak gerekirse bu, Rusya’nın sınırınızda olması kadar korkutucu değildir.



Bu yüzden Ukrayna Avrupa’yı savunurken, siz de Ukrayna’ya yardım etmelisiniz.

AHLAKİ OLARAK DOĞRU OLDUĞUNU SAVUNDU

Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’yı desteklemek için kullanılmasının ahlaken meşru olduğunu savunan Zelensky, "Rus bombalarıyla yıkılan kasaba ve köylerde yaşayan insanlara, Rus parasının bu evleri yeniden inşa etmek için kullanılmasının neden yanlış olduğunu kimse açıklayamaz" dedi.