ABD tek doz uygulanan koronavirüs aşısının acil durum kullanımına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

ABD'de acil durum kullanım onayı olan 2 adet aşı bulunuyordu.Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan koronavirüs aşısının acil durum kullanımına onayı konusunda Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) açıklama bekleniyordu.

FDA, cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

ONAYLANDIĞI AÇIKLANDI

Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan koronavirüs aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk koronavirüs aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

70 MİLYONU GEÇTİ

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.