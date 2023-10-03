ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy koltuğundan olabilir: Önerge verildi Başkan Biden yönetimiyle gizli anlaşma yaptığına dair iddialarla karşılaşan McCarthy için oylama düzenlenecek. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevine son verebilmek için 218 oy gerekiyor.

AA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülkesinde hedef haline geldi.

Zorlu bir süreçten sonra başkan seçilen McCarthy'ye karşı önerge verildi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz'in önergesi, McCarthy'nin koltuğundan edilmesini hedefliyor.

Biden ile gizli anlaşma iddiası

Gaetz, Mecliste yaptığı konuşmada, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etti.

Aynı isim, önerge sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Kevin McCarthy'yi almak isterlerse, alabilirler." dedi.

218 oy gerekiyor

Önergenin 48 saat içerisinde Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu (218) gerekiyor.

Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy'nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlı olacak.

Gaetz'in önergesi kabul edilirse McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş olacak ancak temsilci olmaya devam edecek.

15 oylama sonrasında seçildi

Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı grupta yer alan Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı.

Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.

McCarthy-Gaetz gerginliği

Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.

McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)