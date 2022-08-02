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    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a indi.
    • 02.08.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 18:02
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    Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi giderek tırmanmaya devam ederken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak, Tayvan'a iniş yaptı.

    Çin ve Tayvan orduları teyakkuza geçti. Çin uçaklarının Tayvan Boğazı'nda uçuş yaptıkları bildiriliyor.

    ABD'nin bölgedeki askeri varlığında da hareketlilik yaşanıyor.

    AYRINTILAR GELİYOR


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