ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'i eleştiren siyasetçiye sansür kararı Filistin asıllı ABD'li meclis üyesi Rashida Tlaib'in Temsilciler Meclisi'nde savaşın bitmesi yönünde yapmış olduğu açıklamalar ülkede büyük tepkiye yol açtı. Temsilciler Meclisi, Filistin kökenli siyasetçinin İsrail'e düşmanlık ettiğini öne sürerek kınama almasına karar verdi.

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DHA

İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin'de binlerce müslüman 7 Ekim'den bu güne sistematik bir şekilde soykırıma uğruyor.

İsrail, çocuk, yaşlı, kadın, hasta ayırt etmeden Gazze'ye bombalar yağdırırken, ABD'nin başını çektiği çok sayıda Avrupa ülkesi İsrail'e desteğini açıkladı.

Batı ülkelerinde sansür var

ABD ve Avrupa ülkelerinde, Filistin'e destek gösterileri düzenlemek isteyen gruplara izin verilmiyor ve polis tarafından sert müdehalelerde bulunuluyor.

Öte yandan medya ve siyaset alanında İsrail zulmünü eleştiren sesler sansüre uğratılıyor.

"Daha fazla insan ölmesin"

Bu kapsamda bir yeni skandal olay ABD Temsilciler Meclisi'nde yaşandı.

Filistin kökenli bir ABD vatandaşı ve Demokrat Parti'den meclis üyesi olan siyasetçi Rashida Tlaib, meclis konuşmasında ülkesi Filistin'e yapılan katliam sebebiyle İsrail'i eleştirerek, daha fazla insanın ölmemesi için ateşkes ilan edilmesini talep etti.

Kınama alması teklif edildi

Bu durum İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD kamuoyunda büyük tepki çekti.

Cumhuriyetçi Parti’den Meclis Üyesi Rich McCormick, Filistin asıllı siyasetçinin 'İsrail karşıtı söylemleri' nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi'nde kınanması teklifini sundu.

Söz konusu öneri, "Tlaib'in Hamas'ın İsrail'e saldırısına ilişkin yalan söylemleri teşvik etme ve İsrail devletinin yıkılması çağrısında bulunma” iddiasıyla gündeme getirildi.

Susmayacağım

Filistin kökenli ABD vatandaşı Rashida Tlaib, kararla ilgili Temsilciler Meclisi’nde yaptığı savunma açıklamasında “Kongrede görev yapan tek Filistinli benim ve benim bakış açıma burada her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Susmayacağım ve sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim” dedi.

"Farklı sesler susturuluyor"

Açık konuşayım, eleştirim her zaman İsrail hükümetine ve Netanyahu'nun eylemlerine yönelik oldu. İnsanları ve hükümetleri ayırmak önemlidir Sayın Meclis Başkanı. Hiçbir hükümet eleştirinin üstünde değildir. İsrail hükümetini eleştirmenin Yahudi aleyhtarı bir düşünce olduğu ve çok tehlikeli bir emsal olduğu fikri, ülke genelinde insan hakları adına konuşan farklı sesleri susturmak için kullanılıyor. Filistinli ve İsrailli çocukların çığlıkları bana göre birbirinden farksızdır.

Kınanması kabul edildi

Tarafların açıklamalarının ardından oylama yapıldı.

Filistinli siyasetçinin kınanması teklifi, 234'e karşı 188 oyla kabul edildi.

4 Cumhuriyetçi karar aleyhinde oy kullanırken, 22 Demokrat sansür kararına destek oyu verdi.

ABD tarihindeki 26. kınama

Tarihte sadece 25 Temsilciler Meclisi üyesi ABD meclisinde kınama kararı aldı.

Filistinli siyasetçi Tlaib, kınama uyarısı alan 26'ncı siyasetçi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)