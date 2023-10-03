ABD: Terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın açıklamasında, PKK'nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanındığını yineledi.

AA muhabiri Miller'a şu soruyu yöneltti:

"PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanındayız"

"Sizin de belirttiğiniz gibi dün Ankara'da meydana gelen terör saldırısının arkasında PKK terör örgütü vardı. Bildiğiniz üzere Türkiye'de uzun zamandır PKK'ya ve ABD'nin terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye verdiği desteğe karşı bir öfke var. Dün Twitter'da birçok Türk kullanıcının Blinken'ın paylaşımına tepki göstererek ABD'yi PKK'nın Suriye kolu YPG'yi eğitmek ve silahlandırmakla suçladığını görmüş olabilirsiniz. Merak ediyorum, ABD YPG'ye ya da daha kapsamlı olarak SDG'ye verdiği destek konusunda Türk kamuoyunda oluşan endişeleri nasıl giderebilir? ABD, NATO müttefiki Türkiye tarafından terörist grup olarak tanımlanan bir oluşumla ilişkilerini nasıl sürdürmeyi planlıyor?"