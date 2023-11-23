ABD teröristlere hava savunma sistemi eğitimi vermeye başladı ABD'li askeri yetkililer, PKK uzantısı PYD'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi eğitimine aldı.

ensonhaber.com

Dünyanın gözü kulağı Gazze'de yaşanan katliamdayken ABD boş durmuyor.

Filistinli masumlar katledilirken İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan ABD, sessiz sedasız PKK'nın Suriye'deki siyasi kanadı Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) eğitmeye başladı.

Son olarak ABD'li askeri yetkililer, PKK uzantısı PYD'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ni kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi eğitimine aldı.

ABD terörü eğitmeye devam ediyor

Söz konusu eğitim kapsamında ABD'nin SDG'ye hava savunma sistemi silahları da sağladığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgiye göre ABD'nin 80 kişilik terörist grubuna İHA ve SİHA saldırılarını önlemeye yönelik orta boy "Avenger-THAAD" hava savunma sistemi eğitimi verildiği aktarıldı.

T24’ten Namık Durukan’ın haberine göre eğitimden geçirilecek SDG'lilerin bölgenin değişik noktalarına konuşlandırılan hava savunma araçlarını yakın zamanda kullanacağı ifade edildi.

İran bağlantılı grupların saldırılarına karşı kullanılacağı iddia edildi

Sistemin İran bağlantılı grupların saldırılarına karşı kullanılacağı iddia edilse de TSK'nın da bölgede hava araçları ile gözlem ve operasyon yapması dikkatleri bu yöne çekti.

Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin de içinde yer aldığı SDG ile ilişkilerine son verilmesi yönünde yaptığı çağrılara kulak tıkayan ABD, bölgeye yönelik ağır silah ve asker sevkiyatını da aralıksız sürdürüyor.

Bölgede hava saldırılarına karşı kapsamlı önlemler için de düğmeye basıldığı öğrenildi.