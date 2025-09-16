ABD teröristleri maaşa bağladı: YPG/SDG'ye 130 milyon dolar destek

Türkiye terör belasından kurtuluyor...

Devlet aklı, siyasi irade ve milli birlik ruhuyla yürütülen süreç, PKK'nın silah bırakmasıyla tarihi bir gelişmeye evrildi.

Türkiye’nin istikrar ve güvenliğini hedef alan yapılara karşı yürütülen kararlı Terörsüz Türkiye mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

ABD TERÖRE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgemizde yaşanan tüm bu barış ortamına rağmen ABD, bölgeden elini çekmemeye kararlı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "Suriye'de federalizm mümkün değil. YPG için Şam'a giden tek yol Suriye'nin meşru hükümetidir." sözlerine rağmen Washington yönetiminin teröre açık desteği destek sürüyor.

YPG/SDG'YE 130 MİLYON DOLAR DESTEK

ABD hükümetinin 2026 yılı bütçe tasarısı Kongre'ye sunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gelecek yıl bütçesinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye 130 milyon dolar bütçe ayırdı.

Bu miktarın, 2025 yılına göre yaklaşık 17 milyon dolar daha az olması dikkat çekti.

ANA HARCAMALARI MAAŞ GİDERLERİ OLUŞTURDU

Pentagon'un teröre ayırdığı 130 milyon dolar bütçenin 65 milyon dolarının maaş giderleri olduğu öğrenildi.

Ayrıca SDG'ye aktarılacak fonların 5.3 milyon doları mühimmata, 27.5 milyon doları araç alımına, 17.1 milyon dolarının ise üniforma ve diğer ekipmanlara gideceği açıklandı.

ABD, SDG'nin maaş, araç, mühümmat ihtiyaçlarını karşılayacak.

PEŞMERGEYE AYRILAN TUTAR

ABD’nin Irak’ın kuzeyindeki peşmergelere ayırdığı para ise şöyle:

- 1.8 milyon dolar silah.

- 5.3 milyon dolar mühimmat.

- 27.5 milyon dolar askeri araç alımı.

- 17.1 milyon dolar üniforma ve diğer ekipman.