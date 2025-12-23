Rusya'dan Ukrayna mesajı: Geçici ateşkese karşıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'da geçici ateşkesin sağlanması ihtimalini değerlendirdi.

Ryabkov, "Geçici ateşkes, krizin çözüm sürecinde ilerleme sağlamayacak. Geçici ateşkese karşıyız. Krizin temel nedenleri gibi sorunların çözümünü sağlayacak ve Rusya Federasyonu'nun anayasal yapısını güvence altına alacak bir anlaşma çerçevesinde çatışmaların durdurulmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Yavaş ilerleme gözlemleniyor. Bazı devletler bu süreci baltalama ve raydan çıkarma yönünde girişimlerde bulunuyor. Amerikan yönetimini buna daha aktif bir şekilde karşı çıkmaya çağırıyoruz. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yarattığı sorunlardan yola çıkarak ikili ilişkilerin iyileştirilmesi zaman alacak. Bu, her iki tarafın da ilgisini ve çalışma yapmasını gerektiriyor" diye konuştu.

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu baltalamaya çalıştığını dile getiren Ryabkov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.

"ABD'YE KARŞILIK VERME HAKKINI SAKLIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Ryabkov, ABD'nin bu teklife somut tepki vermediğini söyledi.

Antlaşma süresinin sona ermesinin ardından olumsuz senaryolardan kaçınılacağı umudunu paylaşan Ryabkov, ABD'nin nükleer denemeler yapması ihtimaline ilişkin, "ABD, nükleer denemeler yapması durumunda buna karşılık verme hakkını saklıyoruz" ifadesini kullandı.

"RUSYA İLE NATO ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI RİSKİ VAR"

Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını belirten Ryabkov, Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

"ABD'nin Rusya'ya yönelik daha dengeli politika izlemesine rağmen Avrupa ülkelerinin düşmanca eylemleri nedeniyle Rusya ile NATO arasında çatışma yaşanmasıyla ilgili önemli ölçüde risk var" ifadelerini kullanan Ryabkov, bunun feci sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

Avrupalı bazı yetkililerin Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik 'ablukaya alma' tehditlerini değerlendiren Ryabkov, bu bölgenin Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunu ve güvenliğin sağlanması yönünde gerekli adımlar atılacağını kaydetti.