ABD, Türkiye'nin Oruç Reis kararı için 'provokasyon' dedi

Washington, Oruç Reis'in yeniden faaliyetlerine başlamasından rahatsızlık duydu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karar için "hesaplanmış provokasyon" sözü sarf edildi.

Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisi için 22 Ekim'e kadar yeni NAVTEX yayınladı. Buna göre, Oruç Reis, Meis Adası'nın güneyinde görev yapacak.

Ankara'nın bu hamlesi, ABD'de rahatsızlığa neden oldu.

ABD'DEN "PROVOKASYON" SÖZLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerine yeniden başlamasını "provokasyon" olarak nitelendirerek, araştırmaları durdurmaya ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere yeniden dönmeye davet etti.

"TÜRKİYE'NİN DUYURUSUNDAN ÜZGÜNÜZ"

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yeniden başlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin 11 Ekim'de, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hak iddia ettiği bölgelerde araştırma faaliyetlerine yeniden başladığını duyurmasından dolayı üzgündür." ifadesini kullandı.

Ortagus, Türkiye'nin bu eyleminin bölgedeki gerginliği "tek taraflı" olarak tırmandırdığını ve iki NATO müttefiki Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesini "bilerek zorlaştırdığını" iddia etti.

"HESAPLANMIŞ PROVOKASYON" İDDİASI

Bölgede gerilimi artıran taraf olan Yunanistan'ın hamlelerini görmezden gelen ABD'li sözcü açıklamasında, "Baskı, tehdit, gözdağı ve askeri eylemler, Doğu Akdeniz'deki gerginliği çözmeyececektir. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyona son vermeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere bir an önce başlamaya çağırıyoruz. Tek taraflı eylemler güven tesis etmez ve kalıcı çözüm üretmez." değerlendirmesine yer verdi.

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İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun, "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Morgan Ortagus