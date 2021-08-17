ABD, Türkiye'yi en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı

ABD, koronavirüs vaka sayısı nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, koronavirüs vaka sayısında değişiklik nedeniyle seyahat uyarı listesini güncelledi.

CDC, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken, Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.

HENÜZ SEYAHAT KISITLAMASI YOK

Artan vakalar nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.