ABD uçak gemisi Eisenhower, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde konuşlandırılacak Uçak gemisinin yanı sıra hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgeye yerleştirileceği belirtildi. Karar, Suriye ve Irak'ta ABD üslerine artan sayıda düzenlenen saldırıların ardından alındı.

AA & Ensonhaber

ABD, Doğu Akdeniz'deki uçak gemileriyle Gazze'ye saldıran İsrail'e destek veriyor.

İran Gazze'deki çatışmaların durdurulması gerektiğini söylerken, aksi halde savaşın farklı cephelere sıçrayabileceğini belirtiyor.

Suriye ve Irak'taki ABD askeri üsleri, drone'lu ve roketli saldırıların hedefi oluyor.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Hürmüz'den geçecek

ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde konuşlanmak üzere Hürmüz Boğazı'nı geçeceği belirtiliyor.

Eisenhower, USS Gerald Ford Taşıyıcı Taarruz Grubu'na katılmak üzere Doğu Akdeniz'e yönelmişti ancak kendisine yeni talimat verildi.

İran'ın güneyinde ABD hareketliliği

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, kararın, "İran ve onun Orta Doğu'daki vekil güçlerinin son dönemde tırmandırdığı gerilimler hakkında Başkan Biden ile yapılan ayrıntılı görüşmelerin" ardından alındığını söyledi.

THAAD olarak bilinen Terminal Yüksek İrtifa Bölge Savunma füzesavar bataryası ve Patriot füze savunma sistemlerinin de Basra Körfezi'ne yönlendirildiği kaydedildi.

Biden: İsrail olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'de Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya gelmişti.

Biden toplantıda, "Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz." demişti.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, şöyle konuşmuştu:

Bunun için kuruldu, eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi.

İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hattının tamamen kesilmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırılarının bölgesel olarak ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili bilgi alınamadığı için ifade edildiği belirtildi.