ABD uçakları, Afganistan'da Taliban hedeflerini bombaladı

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın silah ve mühimmat deposuna hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Taliban'ın Afganistan'da yaşanan çekilme sürecinde önemli yerleri ele geçirmeye çalıştığı bir dönemde, ABD'nin saldırıları yoğunlaştı.

ABD birlikleri, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Taliban'a ait silah ve mühimmat deposuna hava saldırısı düzenledi.

SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, ABD birliklerinin, Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrindeki Taliban'a ait silah ve mühimmat deposuna yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Aman, saldırı sonucu silah ve mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmış değil.

HAVA SALDIRILARI ARTIRILDI

ABD birlikleri, Taliban'ın kent merkezlerine ilerlemesini engellemek için hava saldırılarını artırdı.

ABD askerlerine ait uçakların, 2 Ağustos'ta yine Leşkergah şehrindeki Taliban mevzilerine düzenlediği hava saldırısında 7 militan ölmüştü.

Öte yandan, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında Leşkergah merkezinde çatışmalar devam ediyor.

AFGANİSTAN'DA ŞİDDET OLAYLARI

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

HÜKÜMET GÜÇLERİ İLE TALİBAN ARASINDAKİ MÜCADELE

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

RUSYA'DAN AFGANİSTAN SINIRINDA TATBİKAT

Bu arada Rusya ve Özbekistan, Afganistan sınırında ortak tatbikata başlamış durumda.

Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindeki Termez eğitim alanında başlayan tatbikatta iki ülkenin birlikleri, Afganistan sınırında toprak bütünlüğünü korumak için operasyon planlama ve yürütme faaliyetleri icra ediyor.

Beş gün sürecek tatbikatta yaklaşık 1500 Rus ve Özbek askeri yer alacak. Rusya, söz konusu askeri tatbikata katılmak üzere 800 kişilik ek bir birlik gönderecek.