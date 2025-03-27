ABD: Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'den destek istedik

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesine ilişkin ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, görüşmede güvenlik ve ticaret alanındaki temel konularda iş birliğinin ele alındığını ifade etti.

Bruce, "Bakan Rubio, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin desteğini talep etti. Türkiye'nin DEAŞ'a karşı oluşturulan küresel koalisyondaki liderliğini takdir eden Rubio, ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için geçiş noktası olmayan, istikrarlı, birleşik, barışçıl bir Suriye'yi desteklemek için yakın iş birliğe ihtiyaç duyulduğunu yineledi. Rubio ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek bundan sonraki süreçte daha büyük ekonomik ortaklıkların kurulmasını desteklediğini vurguladı" ifadelerine yer verdi.

"ABD, TÜRKİYE İLE TİCARET ALANINDA İLERLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda iş birliğini görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik. ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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