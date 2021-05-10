Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, ‘Arap Yelkenlisi’ olarak tanımlanan bayraksız gemide bulunan çok sayıda silaha el konuldu.

Yemen’de iç savaş devam ederken, Umman Denizi sıcak gelişmelere sahne olmaya devam ediyor.

ABD Donanması 5’inci filosu, 6 Mayıs tarihinde Umman Denizi’nin kuzeyinde bir operasyon başlattı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, güdümlü füze kruvazörü USS Monterey ‘Arap Yelkenlisi’ olarak tanımlanan bayraksız bir silah yüklü gemiye el koydu.

ELE GEÇİRİLENLER

Olayla ilgili yapılan açıklamada, ele geçirilenler arasında binlerce Çin yapımı Kalşnikof olduğu ve yüzlerce ağır makineli tüfeğin olduğu belirtildi.

Ayrıca, roket güdümlü el bombalarının ve keskin nişancı tüfeklerinin yanı sıra onlarca Rus yapımı tanksavar güdümlü füzenin bulunduğu kaydedildi.

MÜRETTEBATIN AYRILMASINA İZİN VERİLDİ

Silahların ABD Donanmasının elinde olduğunun belirtildiği açıklamada, sevkiyatın başlangıç ve varış noktalarının hala soruşturulduğu, el koyma işleminin ardından teknenin ve sorgulanmaları tamamlanan mürettebatın ayrılmasına izin verildiği belirtildi.

YEMEN’DE İÇ SAVAŞ

Yemen’de yaklaşık 7 yıldır, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeni ile binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Büyüyen insani kriz, iç savaş nedeni ile korkunç boyutlara ulaştı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimi Husilerin denetiminde.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

SİLAH SEVKİYATI YAPILIYOR

Yemen’de yıllardır süren iç savaşa müdahil olan tarafların, Umman Denizi üzerinden ülkeye silah sevkiyatı yaptığı biliniyor.

ABD, Umman Denizi’nde silah yüklü gemiye el koydu VİDEO

